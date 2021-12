La Sios Novavetro chiude l’anno conquistando i quarti di finale di Coppa Marche

Si riscatta prontamente la Sios Novavetro vincendo 3-0 la partita di ritorno di Coppa Marche contro l’O.M. Pelati Novavolley e accede così ai quarti di finale della competizione.

Partita subito sotto controllo per la Sios, che fin dal primo set impone il suo gioco e ferma il punteggio sul 25-14. Il secondo parziale è la fotocopia del primo. Coach Pasquali manda in campo forze fresche e inizia a far girare la squadra che risponde alla grande. A fine set c’è spazio anche per il rientro in campo di Boldrini che sta recuperando dopo l’infortunio. L’atleta si presenta con due buoni servizi grazie ai quali la Sios chiude sul 25-14. Terzo set senza storia con i padroni di casa che s’impongono per 25-10.

Si chiude così, con questa netta vittoria, un anno intenso che ha visto crescere la squadra settempedana, che assieme alla dirigenza augura a tutti i tifosi un buon Natale e un felice anno nuovo! “Appuntamento al 2022 sempre al palas, dove insieme affronteremo nuove sfide!”, dicono i ragazzi della Sios Novavetro.