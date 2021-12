Il 23 dicembre (ore 20.30) si recupera Settempeda-Elpidiense

Settempeda-Elpidiense Cascinare si recupera giovedì 23 dicembre con fischio di inizio alle 20.30. Squadre che torneranno al “Gualtiero Soverchia” per portare a termine la gara prevista per la dodicesima giornata e saltata sabato scorso per impraticabilità del campo (causa pioggia), non però in orario ufficiale come inizialmente disposto, ma in orario serale come da accordi presi tra le due società. Per la Settempeda dunque un impegno non programmato che cade nel bel mezzo della prevista sosta per le festività, partita che diventa così l’ultima del 2021. Prima di questo match, tuttavia, la squadra deve pensare e concentrarsi sulla difficile sfida di Urbisaglia, in programma domani (14.30), trasferta nella quale i biancorossi cercheranno di conquistare un risultato positivo per migliorare la classifica e arrivare con la giusta convinzione e fiducia al successivo match con l’Elpidiense Cascinare.

Roberto Pellegrino