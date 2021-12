Natale con i cori gospel afroamericani di San Severino Blues

Dopo un anno di stop, causa pandemia e conseguente chiusura dei teatri durante l’inverno 2020, tornano i concerti gospel di San Severino Blues, giunto alla sua quindicesima edizione Winter.

I teatri di San Severino, Pollenza e Matelica accoglieranno i cori americani ed europei e il pubblico munito di green pass, come richiesto dalle normative vigenti contro la diffusione delle nuove varianti del virus.

Il 19 dicembre alle 21.15 al teatro Feronia sarà di scena lo storico coro di New Orleans Joyful Gospel Singers. Il debutto al New Orleans Jazz and Heritage Festival, uno dei più grandi festival del mondo, ha aperto loro le porte al primo ingaggio europeo e a numerose altre esibizioni al: Monterey Jazz Festival, Seaside California, American Virgin Island, South Carolina Gospel Workshop e, nel 2010, al Downtown Civic Center (Mississippi) per un evento del Presidente Obama e dei governatori della Louisiana e del Texas. Hanno collaborato con grandi artisti rhythm’n’blues come gli Earth, Wind & Fire, grazie al soul che è l’elemento principale della loro musica e delle loro esibizioni live in chiese, teatri e club statunitensi ed europei, da New York ad Atene.

L’ingresso è di 15 euro e i biglietti si possono acquistare su Vivaticket, sia online che nei punti vendita, oppure prenotare con la Pro loco 0733.638414.

Il 25 dicembre, alle 21.15, il teatro Verdi di Pollenza ospiterà il Dennis Reed & Gospel GAP, coro proveniente dalla North Carolina. Il leader, Dennis Reed, ha contaminato la musica sacra tradizionale afroamericana con sonorità e generi moderni come R&B e hip hop creando uno stile nuovo e accattivante. Dennis Reed & GAP si sono esibiti con la Charlotte Symphony Orchestra al Martin Luther King Celebration. Nel 2009 hanno partecipato al progetto vincitore del Grammy Award “Oh Happy Day”, dove artisti di fama mondiale come Queen Latifah, Michael McDonald, Mavis Staples e Joss Stone hanno registrato con i migliori cori gospel. Hanno vinto l’America’s Heart della competizione televisiva America’s Got Talent.

Biglietto d’ingresso a 12 euro, prenotabili al 349.4730823.

Il 26 dicembre alle 21.15, sul palco del teatro Piermarini di Matelica sarà la volta dei Gospel Voices Family, progetto nato nel 2018 con la direzione artistica del tastierista Dario Dal Molin, conosciuto per le sue numerose collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale. Assieme ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine afroamericana e africana, residenti in Italia, dove spesso partecipano a popolari trasmissioni televisive, propone un repertorio di brani sia classici che moderni del mondo musicale gospel.

I biglietti vanno dai 12 ai 15 euro e sono acquistabili su Vivaticket, online e nei punti vendita, e il 20 dicembre dalle ore 17 alle 20 al botteghino del teatro.

Il direttore artistico Mauro Binci aveva opzionato altri concerti, più blues e rock, per il 2022 a completamento della XV edizione Winter, che però al momento sono stati prudentemente sospesi, vista la nuova ondata pandemica. “Speriamo di poterli fare a primavera”, ha dichiarato. “Intanto siamo molto soddisfatti di essere riusciti a intercettare e confermare prestigiosi cori gospel americani e internazionali”.

