L’Autoscuola Settempeda torna nella rinnovata sede di viale Eustachio

Dopo qualche mese di esilio forzato nella vicina zona commerciale di Taccoli, è tornata nella sua sede storica l’Autoscuola Settempeda di Lorenzo e Leonardo D’Ercole. Siamo in viale Eustachio, all’incrocio con via Gorgonero: qui, stamattina, è ripresa l’attività in un ambiente rinnovato e accogliente, con spazi rimodulati secondo le necessità dei servizi predisposti per l’utenza.

L’edificio è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione post sisma e allora l’Autoscuola ne ha approfittato per rifarsi il look! Così, tra segnaletica verticale e motori d’epoca, tra computer e desk, ecco rinascere in centro un’importante realtà, punto di riferimento non solo per i tanti giovani che devono prendere la patente.

Lorenzo e Leonardo D’Ercole Uno degli interni dell’Autoscuola Un motore tutto da… studiare





Dunque, pronti e via… si riparte!