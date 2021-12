Campioni regionali di ballo con lo “Studio dance Academy”

La scuola di danza Studio dance Academy, che ha sede anche a San Severino ed è diretta da Federica Agostinelli e Lorenzo Tarabelli, ha fatto incetta di titoli regionali al campionato marchigiano organizzato a Osimo sotto l’egida della Federazione italiana di danza sportiva. Sono saliti sul gradino più alto del podio Lorenzo Scarano e Anita Padovan (danze standard 12-13 anni, classe C), Mikolaj Ruffini e Aurora Volponi (danze standard 16-18 anni, classe C), Aurora Volponi (latin style, tecnica femminile, 13-14 anni, classe C samba, cha cha, rumba e jive). Ed ancora: Alessia Sorino, campionessa regionale nella categoria latin style, tecnica femminile, 10-12 anni, classe C samba; Sofia Madonna, campionessa regionale nella categoria latin style, tecnica femminile, 10-12 anni, classe C cha cha, rumba e jive. Infine, Egiziano Scandali e Maria Luisa Rossi, campioni regionali danze standard, classe C 61-64. Oltre a questi titoli, i portacolori dello Studio dance Academy sono tornati a casa con altre importanti medaglie. Infatti, Patrizio Polenta e Anna Isolani sono giunti terzi nelle danze standard, classe C 61-64; Anacleto Carbini e Franca Meloni si sono classificati secondi nelle danze standard, classe B3 61-64. Infine, Roberto Marcelli e Lorella Spurio hanno chiuso al 4° posto nelle danze standard, classe B2 61-64, mentre Marco Tiranti e Sabrina Teseo sono arrivati secondi nelle danze standard, classe B2 56-60. Dunque, risultati di assoluto prestigio. Peraltro, lo scorso luglio, i dodicenni Anita Padovan e Lorenzo Scarano hanno vinto a Rimini anche il titolo italiano 2021.