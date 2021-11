Club 1^ Ridotta, corso di formazione per interventi di protezione civile

La simulazione del recupero di un mezzo in difficoltà su terreno impervio è stata la prova che ha visto in azione gli iscritti al club 1^ Ridotta Fuoristrada di San Severino, presieduto da Mauro Rocci, impegnati nel primo corso regionale di abilitazione e formazione di guida in fuoristrada per operatori di protezione civile promosso dalla Federazione Italiana Fuoristrada cui il sodalizio settempedano appartiene.

L’esercitazione si è svolta tra l’area parcheggio del crossodromo comunale di “San Pacifico” e la strada sterrata che sale verso Monte Aria. A complimentarsi con i partecipanti al corso anche il sindaco Rosa Piermattei.

Il club 1^ Ridotta Fuoristrada è nato nel 1995 dalla passione di alcuni amici già praticanti di fuoristrada 4×4 , con lo scopo di disciplinare ed educare i propri soci alla pratica di un fuoristrada intelligente nel pieno rispetto dei regolamenti e della natura. Il club aderisce alla FiF4x4 e in questi anni di attività ha organizzato decine di eventi quali raduni amatoriali, gare, dimostrazioni ed ha inoltre collaborato nell’organizzazione di corsi di guida sicura.