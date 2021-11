Dalle scuole dell’Infanzia disegni e messaggi per i diritti dei bambini

La Giornata mondiale dei diritti dei bambini viene celebrata ogni anno il 20 novembre perché proprio in questa data l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 1989. Tuttavia, i diritti dei bambini e delle bambine non sono da ricordare soltanto in questa occasione. Deve essere per tutti noi un impegno costante.

Tutti i popoli, di tutte le culture, esperienze e percorsi diversi, devono garantire ai bambini lo stesso futuro, ovunque siano nati: è questo l’augurio che le scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino hanno voluto fare semplicemente con i disegni e i messaggi degli alunni e delle alunne, “perché non è mai troppo presto per pensare, parlare e sognare in grande”.