Giornata settempedana per la delegazione di Emergency

La delegazione provinciale di Emergency ha organizzato una giornata a San Severino per raccogliere fondi da devolvere all’associazione umanitaria italiana da anni impegnata nell’offrire cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Anche grazie al coordinamento e all’attività dei volontari sul territorio, l’associazione promuove attivamente i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Nata per fornire soccorso chirurgico nei paesi in guerra, Emergency ha nel tempo esteso il raggio delle sue attività alla cura delle vittime della povertà in paesi in cui non esistono strutture sanitarie gratuite.

In occasione della particolare giornata l’Amministrazione comunale settempedana ha messo a disposizione dei partecipanti all’iniziativa la visita gratuita alla pinacoteca “Tacchi Venturi”, che è stata guidata dal direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni. Il tour ha interessato, inoltre, il Feronia, la bella Piazza del Popolo, Palazzo Servanzi Confidati e la basilica di San Lorenzo in Doliolo.

Il gruppo di Emergency si è poi ritrovato al ristorante Salsì dove è stata effettuata la raccolta fondi. Nel pomeriggio, infine, la delegazione è stata ospitata al teatro Italia dove ha potuto prendere parte all’incontro con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio.

Ad dare il benvenuto è stato il sindaco, Rosa Piermattei, che si è complimentata per le tante iniziative promosse sul territorio.