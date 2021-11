‘San Paolo’: 6 film in cartellone per rassegna cinematografica

Nuova rassegna cinematografica al “San Paolo” promossa con i “Teatri di San Severino”. Sei i film in cartellone, tutti lungometraggi recenti, acclamati dal pubblico e dalla critica: le proiezioni avranno luogo, a partire da giovedì 11 novembre, ogni giovedì e venerdì, ore 21.15.

Ecco la programmazione.

Inaugurazione con Tre piani, di Nanni Moretti, tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo (giovedì 11 e venerdì 12 novembre); L’Arminuta, film diretto da Giuseppe Bonito, dal romanzo omonimo di Donatella Di Pietrantonio (giovedì 18 e venerdì 19 novembre); The Last Duel, del versatile regista Ridley Scott, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo storico di Eric Jager (giovedì 25 e venerdì 26 novembre); Qui rido io, regia Mario Martone (giovedì 2 e venerdì 3 dicembre); Ariaferma, diretto da Leonardo Di Costanzo (giovedì 9 e venerdì 10 dicembre); infine, l’ultimo e atteso film di Gabriele Mainetti, la cui uscita è stata rimandata più volte, per i lunghi tempi di post-produzione e per il Covid-19, Freaks Out (giovedì 16 e venerdì 17 dicembre).

Una rassegna ben strutturata, capace di mettere insieme opere di qualità dalle diverse e coinvolgenti trame.

Per “Il Settempedano”, abbiamo già recensito i seguenti lavori:

Tre piani https://www.ilsettempedano.it/2021/09/25/recensione-tre-piani-lultimo-film-di-nanni-moretti/

L’Arminuta https://www.ilsettempedano.it/2021/10/22/larminuta-lungometraggio-diretto-da-giuseppe-bonito/

The Last Duel https://www.ilsettempedano.it/2021/10/16/recensione-the-last-duel-il-nuovo-film-di-ridley-scott/

Freaks Out https://www.ilsettempedano.it/2021/11/01/recensione-freaks-out-film-del-regista-gabriele-mainetti/

Il costo di ogni singolo spettacolo è di 6 euro, ma è possibile abbonarsi all’intera rassegna per soli 20 euro (rivolgersi alla Pro loco o alla Libreria Gulliver).

Silvio Gobbi