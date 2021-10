Circolo “Il Grillo”: “Evitiamo l’afflusso di veicoli a Canfaito”

Il circolo Legambiente “Il Grillo”, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente, nella gestione responsabile del patrimonio naturale e artistico del nostro territorio, appoggia l’iniziativa di Claudio Scarponi, sponsorizzata tramite la pagina Facebook “Parco del Monte San Vicino e dintorni”, di intervenire in tempo affinché, in occasione del foliage autunnale, siano attivate le giuste misure di salvaguardia della faggeta di Canfaito, in modo tale che il massiccio e potenzialmente dannoso afflusso di automezzi venga evitato, magari con l’istituzione di apposite navette per accedere alla riserva.

“Il Grillo” già in altre occasioni si interessò di Canfaito: fu luogo di una edizione di “Puliamo il Mondo” e, nel 2019, si espresse contro i bracieri presenti all’interno della riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito perché troppo vicini alle piante. Ora, il circolo aderisce a questo ultimo appello, perché è fondamentale preservare la salute e la bellezza di un ambiente che rischia seri danni, evitabili tramite un migliore controllo degli accessi al sito.

Circolo Legambiente “Il Grillo”