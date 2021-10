Luciano Carletti: “La valle del fiume Potenza a me pare il posto più bello del mondo”

‘Natu natu Nazzare’ è il titolo di un canto religioso ottocentesco ‘made’ in San Severino. E Luciano Carletti, popolare suonatore di organetto (e insegnante di Matematica in pensione) per far memoria delle sue radici, ne ha colto un verso per la sua Storia marchigiana. Che nella prima parte del titolo recita: “Tra la paja e lo fie'”.

Dice Luciano: “Sono nato a Pitino, castello settempedano, e mio padre andò a prendere l’ostetrica varcando in pieno inverno un rigonfio fiumiciattolo senza guado con il birroccio. Trainato dalla mucca. Sono andato a rivedere il posto. E’ rimasto uguale a quasi 70 anni di distanza…”.

La vicenda dei Carletti tra San Severino e Valcerasa (Treia) lungo la Valpotenza si intreccia volutamente con quello della storia e della cronaca. Ed ecco Piceni, santi, imperatori, papi, eserciti, Dante Alighieri, e poi su Carlo Didimi, le due grandi guerre, la lotta partigiana, Enrico Mattei l’emigrazione e il boom degli anni ’60, Gianni Agnelli e perfino l’ombra lunga di Eugenio Montale e di un Nobel dischiusosi all’ombra discreta ed accogliente della tipografia Bellabarba di San Severino, pronubo Giorgio Zampa.

Un ipertesto edito da Marco Ilari (prefazione di Alessandra Fermani, postfazione di Maurizio Verdenelli; autori vari tra i quali Alberto Meriggi), un filone di genere misto, una produzione assolutamente originale con un corredo fotografico molto ricco, curato da Genesio Medori.

Il libro e l’organetto di Luciano Carletti



Tra i reportage d’eccezione quello sulla visita a Loreto del Papa Buono, by don Giuseppe Branchesi, parroco treiese formatosi al seminario di San Severino.

Conclude Carletti: “Le mie nipotine un po’ sorridendo mi hanno chiesto se c’era bisogno di questo libro sulle origini della famiglia. Assolutamente si’! Perché per andare avanti occorre sapere chi siamo e soprattutto la storia del nostro paese. Che a me pare il posto più bello del mondo: la valle del fiume Potenza”.

mv