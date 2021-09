Terzo settore in campo: mercoledì l’incontro al “San Paolo” coi 3 candidati sindaci

L’associazione Help Sos Salute e famiglia, la Caritas, la sezione della Croce rossa italiana, l’Avis, il Tribunale per i diritti del malato e il Comitato in difesa dell’ospedale hanno organizzato un incontro con i tre candidati sindaci in corsa per le prossime elezioni amministrative: Rosa Piermattei, Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni.

Si terrà mercoledì 29 settembre, alle ore 21, nella sala del cinema San Paolo; sarà aperto al pubblico e alla stampa locale, dietro presentazione di “green pass”.

“Si tratta di un’opportunità di incontro utile per un’ulteriore divulgazione e per un approfondimento del programma elettorale delle tre liste – sottolineano i promotori dell’iniziativa -. In particolare su temi di grande interesse per la nostra comunità e attinenti al nostro impegno di operatori del sociale. Vorremmo fossero esplicitati gli impegni relativamente ai servizi sanitari; strutture per giovani, anziani e sport; lavoro; viabilità; rapporto e coinvolgimento nella governance della città delle realtà del terzo settore”.

Gli argomenti in questione verranno introdotti da un moderatore con brevi domande in turni di risposte nel rispetto dei tempi concordati con i candidati.