A “San Domenico” il bis della lista “San Severino cambia”

A una settimana dal voto il sindaco uscente Rosa Piermattei e la lista civica “San Severino cambia”, che la ricandida alla guida dell’Amministrazione comunale, hanno incontrato di nuovo la cittadinanza in un’iniziativa organizzata al chiostro di “San Domenico”.

L’incontro, moderato da Marco Moscatelli, è stato seguito da numerosi cittadini.

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricordato i principali passaggi del suo programma elettorale e ha sottolineato ciò che è stato fatto in questi cinque anni di governo cittadino.

Poi la parola è passata ai singoli candidati al Consiglio comunale che compongono la lista, i quali hanno gestito il tempo a loro disposizione per farsi meglio conoscere e per spiegare le ragioni del loro impegno civico a sostegno della città di San Severino. Era assente soltanto Teresa Domizi per motivi familiari.

Non sono mancate domande da parte del pubblico, né approfondimenti su alcune questioni che erano state trattate solo marginalmente in occasione della prima presentazione della lista, avvenuta lo scorso 6 settembre nella Sala Italia.