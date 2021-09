“Puliamo il Mondo” con Legambiente: domenica tutti alla Valle dei grilli

Dopo un anno di fermo a causa del Covid-19, il Circolo Legambiente “Il Grillo” torna a partecipare a “Puliamo il Mondo”, storica manifestazione che da oltre un ventennio viene promossa da Legambiente in tutto il territorio nazionale, intenta a sensibilizzare i cittadini di tutte le età sul rispetto e la pulizia dell’ambiente in cui viviamo. L’evento, supportato dal Comune di San Severino, prevede il sostegno tecnico della Protezione civile e per quest’anno ha aderito anche l’associazione Scout M.A.S.C.I.

L’appuntamento settempedano è per domenica 26 settembre, con ritrovo, registrazione e partenza alle ore 9 al Ponte di Sant’Antonio, proseguendo a piedi fino allo sbarramento alla Valle dei grilli: l’attività consiste in una passeggiata e raccolta differenziata dei rifiuti lungo la strada che costeggia il fiume Potenza. La scelta di intervenire in questa zona del territorio comunale è motivata dalla notevole bellezza naturalistica, ricca di corsi d’acqua, dalla folta vegetazione e dalle importanti testimonianze storiche: su queste valli passava un antico tratto della Via lauretana e vi sussiste tuttora l’eremo di Sant’Eustachio.

Alla fine della camminata, prevista per le 12.30 circa, sarà offerto uno spuntino a tutti i partecipanti. L’evento verrà svolto rispettando le vigenti normative di sicurezza anti Covid-19 e, per chiunque voglia partecipare, ricordiamo che è necessario essere muniti di mascherina idonea, mentre l’altro materiale opportuno verrà fornito dall’organizzazione.

Circolo Legambiente “Il Grillo”