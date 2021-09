Polisportiva: ripartono la ginnastica artistica e il Centro di avviamento allo sport

Ricominciano due importanti attività della Pol. Serralta: la ginnastica artistica e il Centro di avviamento allo sport (Cas).

Le note difficoltà legate alla pandemia hanno influito molto su entrambe, essendo corsi svolti in palestra, dunque al chiuso, e le problematiche da affrontare sono state diverse. La società gialloblù e i responsabili dei due settori, tuttavia, non si sono mai persi d’animo confidando in una ripresa che, ora, finalmente è arrivata e permette di tornare in palestra a fare sport con passione ed entusiasmo. Tanto più che le due attività sono molto importanti poiché coinvolgono giovani e giovanissimi. La ginnastica artistica sarà la prima a ripartire (21 settembre) e lo farà al palazzetto cittadino dove si ritroveranno le tantissime atlete che svolgono da anni questa attività per gli allenamenti.

Sono previste anche delle lezioni gratuite, al martedì e al giovedì, e per parteciparvi ci si dovrà prenotare. Sono, inoltre, in programma corsi per bambini/e a partire dai 3 anni di età (il numero delle iscrizioni sarà adeguato alle normative Covid vigenti). Per info ci si può rivolgere al numero telefonico 349-2534296, alla pagina Facebook dedicata oppure al sito polisportivaserralta@virgilio.it.

Da ottobre, invece, sarà la volta del Centro di avviamento allo sport riprendere i propri corsi dedicati ai bambini/e dai 3 ai 5 anni nei giorni di martedì e giovedì (ore 16.30). Le lezioni avranno luogo nella palestra delle scuole medie di San Severino. Il progetto, che va avanti ormai da qualche anno, si propone di favorire l’integrazione e la relazione fra i bambini attraverso l’educazione motoria e sportiva con un occhio anche alla salute e al benessere psico-fisico utilizzando il gioco motorio e una serie di attività di base rivolte anche al preatletismo, primo passo per individuare le attitudini motorio-sportive dei bambini per una futura scelta di sport da praticare da “grandi”.

Sarà possibile sostenere un periodo di prova gratuito. Per info contattare la pagina Facebook dedicata, il sito polisportivaserralta@virgilio.it e il recapito telefonico 349-7186629.