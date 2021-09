Verso il voto: ecco la scheda, le modalità, i risultati online

Ecco come sarà la scheda elettorale delle Amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre: color azzurro, con le tre liste sorteggiate nell’ordine che vedete in foto. Si potrà dare il proprio voto al solo candidato sindaco, facendo una croce sul suo nome o sul simbolo della lista; oppure si potranno scrivere sotto una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale. Come noto, sono 16 in ciascuna delle tre liste.

Nel caso in cui le preferenze fossero due, esse devono necessariamente essere una per un candidato consigliere maschio e una per un candidato consigliere femmina. Non si possono votare due maschi ovvero due femmine. Basta scrivere il cognome, ma laddove ci siano casi di omonimia (come ad esempio Sara Bianchi e Valter Bianchi nella lista “San Severino cambia”) occorre specificare pure il nome.

Non c’è il voto disgiunto: i candidati al Consiglio comunale indicati con la preferenza devono appartenere alla stessa lista del candidato sindaco prescelto.

Intanto, l’Ufficio Elettorale del Comune rende noto che si potranno seguire i risultati elettorali, minuto per minuto, all’indirizzo internet http://www.halleyweb.com/c043047/el/elettorale.php.

Inoltre che ricorda che, in vista dell’appuntamento con le urne, al fine di evitare sovraffollamenti e code, è necessario verificare la regolarità dei documenti necessari per l’espressione del diritto di voto, vale a dire la tessera elettorale e un documento di identità.

L’Ufficio elettorale del Comune sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali:

dal 27 al 30 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13,

dal 1 al 2 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 18,

il 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23,

il 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

Per il rilascio o il rinnovo della Carta di identità è necessario prendere un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe con almeno 10 giorni di anticipo.