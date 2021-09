Ultimo test prima della Coppa: Campilia e Latini firmano il 2-0 col San Ginesio

Ultima sgambata per la Settempeda prima dell’inizio degli impegni ufficiali di campionato e Coppa Marche che sarà il prossimo appuntamento (sabato 18 al Comunale contro il Caldarola). Per il primo allenamento congiunto disputato in casa, i biancorossi ospitano il San Ginesio (Seconda Categoria) ed è una sorta di prova generale, anche se non può essere veritiera fino in fondo viste le numerose assenze. Spazio, dunque, ai tanti giovani che si stanno allenando con profitto in questo periodo con la prima squadra e che stanno convincendo e stanno facendo molto bene. Oltre a loro, ovviamente, ci sono alcuni titolari che devono trovare la “gamba” migliore. Mister Ruggeri sceglie un undici con al centro della difesa il rientrante Campilia e l’ottimo Forresi, mentre Del Medico torna a spingere a destra con Sparvoli messo a sinistra (buona prova). Per Mulinari c’è il test da mediano davanti alla retroguardia con ai suoi lati Minnucci e Farroni. Broglia agisce sulla trequarti alle spalle di Capenti e Sfrappini.

Settempeda che tiene il gioco in mano e dimostra un’evidente superiorità testimoniata anche da varie occasioni. Buoni i movimenti di squadra. Al 13’ il match si sblocca. Cross di Del Medico con tocco di Sfrappini che diventa un assist per Capenti che calcia al volo con il destro trovando la porta. 1-0.

Nella ripresa soliti cambi per concedere minuti a tutti i convocati (bene Orlandani e Panicari) e tema tattico che non muta. Ancora occasioni, non sfruttate, per la Settempeda che solo nel finale trova il raddoppio che sancirà il punteggio definitivo (poteva essere sicuramente più ampio). Palla filtrante per Panicari che scatta sul filo del fuorigioco arrivando davanti al portiere che esce e lo stende. Sul dischetto va Latini che realizza con precisione e sicurezza. 2-0.

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico, Sparvoli, Mulinari, Campilia, Forresi, Minnucci, Broglia, Capenti, Farroni, Sfrappini. A disp. Cardorani, Latini, Orlandani, Gega, Falistocco, Panicari, Pierandrei. All. Ruggeri

