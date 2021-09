Serie B, Castori miglior tecnico: il premio dell’Assocalciatori

L’Associazione italiana calciatori ha premiato Fabrizio Castori e Luka Bogdan. Il delegato per il Sud Italia, Danilo Coppola, ha fatto capolino al centro sportivo Mary Rosy di Salerno per consegnare al tecnico il riconoscimento come ‘miglior allenatore della scorsa stagione in B’ e al difensore croato il premio come ‘miglior talento della scorsa stagione in B’.

Le visite dell’Assocalciatori non sono però terminate. Al centro d’allenamento granata è arrivato anche il presidente Umberto Calcagno. Visita di cortesia come successo anche per le altre squadre di massima serie e non solo, nell’ambito dell’iniziativa ‘giroritiri’ promossa dall’associazione.