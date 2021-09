Auto storiche: Paciaroni e Rotini vincono la Coppa Garisenda

I settempedani Gian Paolo Paciaroni e Lorenzo Rotini (navigatore) vincono a bordo della mitica A112 Elegant la seconda edizione della Coppa Garisenda, manifestazione del calendario nazionale Asi con prove di precisione a cronometri meccanici. Un’affascinante “due giorni” partita da Loiano sulle colline bolognesi e terminata a Siena (dopo una tappa a Monteriggioni presso lo storico Borgo Fortificato), con gli equipaggi ospiti prima della Contrada della Chiocciola e poi della Contrada della Selva. Emozionante il transito nella fantastica Piazza del Campo, sede del famoso Palio di Senia, privilegio concesso veramente a pochi. Entusiasti tutti i circa 100 partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane. Orgogliosi gli organizzatori del Club Bologna Autostoriche per il perfetto svolgimento della manifestazione che ha anche consentito di destinare a una Onlus per bambini oncologici una donazione in danaro. Alle premiazione è intervenuto, fra gli altri, il delegato Asi, Marco Nocchi. Oltre a Paciaroni (87 anni) e Rotini, sono stati premiati anche i rappresentanti della “Scuderia Marche” come secondi classificati per numero di partecipanti di uno stesso Club. Hanno partecipato il settempedano Paolo Pieroni col suo navigatore Roberto Leonori, il dottor Roberto Rotini, noto ortopedico a Bologna e zio del giovane Lorenzo, e Beniamino Gandolfi su Giulietta TI del ’58. Pieroni, invece, guidava una Golf Rally 4Motion del 1989, mentre Rotini era al volante di una Lancia Flavia coupé del ’63. Gandolfi e Rotini avevano le rispettive consorti come navigatrici. “Una manifestazione di grande fascino – ha detto Pieroni – e una bella conferma per l’amico Gian Paolo”.

Il gruppo dei settempedani