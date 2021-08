Gara solidarietà per Lucas Silvestro: lanciata raccolta fondi

Gara di solidarietà per Lucas Silvestro, l’argentino molto conosciuto a San Severino per averci lavorato come barista insieme al fratello Jeremias dapprima in viale Bigioli nel popolare “Il Gatto”, poi in piazza e quindi ai giardini pubblici, nella struttura utilizzata nelle recenti estati.

«Lucas ha scoperto di avere un tumore al cervello lo scorso marzo – racconta attraverso i social il fratello Jeremias – per il quale purtroppo i medici da noi consultati ad Udine, Trento e Pavia non ci hanno dato molte speranze. L’unica via sembra quella indicata da una clinica privata tedesca, a Markt Berolzheim, dove il dottor Thaller esegue un trattamento con virus oncolitici (Ov) che devono essere somministrati a cadenza regolare attraverso iniezioni. Ognuna di queste ha un costo di 5.000 euro e Lucas dovrà sottoporsi almeno a dieci iniezioni. Noi non ci diamo per vinti ed abbiamo lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma gofund.me, “Uniti per Luca”, per tentare di raggiungere una cifra che ci possa consentire il trasferimento dall’Hospice di San Severino (dove è attualmente ricoverato; ndr) alla clinica tedesca per sottoporsi al trattamento del dott. Thaller».

Lucas, 43 anni e due figli piccoli, è giunto in Italia nel 2004 e, sempre insieme al fratello Jeremias, ha lavorato soprattutto nel settore ristorazione. Celebre la serata organizzata anni fa al bar dei Giardini con ospite il mitico Jimmy Fontana. Lucas ha anche interpretato il ruolo di San Francesco d’Assisi in un docufilm andato in onda sia in Italia che in Sudamerica. Ora si è messa in moto la macchina della solidarietà a sostegno di Lucas. Per combattere insieme la battaglia più dura.

L. M.