“Team Lastra”: Federico Ulissi alla “Sei giorni” di enduro

Federico Ulissi alla fra i protagonisti della “Sei giorni di enduro”, la gara motociclistica più antica a livello internazionale che, nata nel 1913 in Gran Bretagna, dura sei giorni ed è chiamata l’Olimpiade delle moto in quanto corrono i team nazionali per aggiudicarsi l’ambito Trofeo delle Nazioni. Ulissi, tesserato con il “Lastra racing” di San Severino, partecipa alla competizione riservata ai Club e farà parte della squadra lombarda dell’Intimiano Noseda. Si corre dal 30 agosto al 4 settembre tra le valli Staffora nel pavese e la Val Curone nell’alessandrino. Questo prestigioso evento, infatti, si è disputato per dieci volte in Italia (l’ultima in Sardegna nel 2013) e per questa 95° edizione si svolgerà nuovamente nel nostro Paese, dopo la pausa pandemica del 2020. Al via ci saranno circa 700 piloti, provenienti da tutte le parti del mondo. “Federico sarà in sella alla sua Gas Gas nella categoria 250 4 tempi – spiega Fabio Paciaroni, presidente del Team Lastra – e per l’occasione avrà anche uno sponsor d’eccezione come la Pasta di Camerino”. Il forte pilota settempedano si è preparato al meglio per questo appuntamento, disputando anche gli Assoluti d’Italia dove, a due gare dal termine, occupa la sesta posizione in classifica nella sua categoria, appunto la 250 4 tempi. “Ancora non riesco a credere che tra pochi giorni parteciperò alla Sei giorni di enduro – confida Federico – ringrazio tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e mi hanno permesso di realizzare un sogno così importante e ambizioso”.