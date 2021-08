Pensieri e parole nel ricordo della giovane Cristina Biondi

Pensieri e parole nel ricordo di Cristina Biondi

Il 20 agosto 2021 ci siamo ritrovati insieme per renderti onore, la tentazione di rimanere tutti in silenzio soffocati dal dolore è stata forte, ma sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti della tua luce, così qualcuno di noi ha chiuso gli occhi e ha trovato dentro di sé la tua forza per cantare e onorarti e qualcun altro fortunatamente ha trovato il coraggio di raccontare veramente chi eri, o forse sei semplicemente stata tu a darceli. Sei stata anche in questo giorno motivo di unione. È nato poi in noi il desiderio di condividere con molti le parole che sono state dette, perché più persone possibili possano trarre esempio dal tuo sguardo alla vita.

Ciao Cristina,

di solito sei tu a cantare con il microfono e a deliziarci con la tua voce, ma questa volta invece lascia che siano le nostre parole a intrattenerti.

Oggi ci stringiamo qui vicino a te in una chiesa colma e viva, in cui ognuno di noi ti reca omaggio ricordandoti nei momenti più belli che ha vissuto con te.

La tua allegria, la tua forza e la tua simpatia contraddistinguono la Cristina che ognuno di noi conosce: ci sei stata sempre per tutti, donandoci giorno dopo giorno un pezzettino del tuo brio.

Un brio che ti ha portato a vivere una vita al massimo, non risparmiandoti mai: hai viaggiato, hai studiato, hai lavorato, hai cantato e hai amato.

Sei una figlia, una moglie, una cugina, una nipote, un’amica speciale, ma oggi qui vogliamo guardarti in un altro modo che ci accomuna tutti.

Fin da bambina hai sempre voluto fare l’insegnante e sei riuscita a fare della tua vocazione non solo un lavoro, ma anche e soprattutto a renderla la tua vita.

E quale migliore insegnamento di quello che ci hai donato tu?

In tutta la tua vita hai onorato il tempo a tua disposizione vivendo giorno dopo giorno il massimo delle tue esperienze e la tua voglia di vivere non ti ha mai abbandonata, permettendoti anche nei momenti più duri di reagire e vivere al 100% ogni attimo: non hai mai perso tempo e oggi qua in tua presenza tutti noi ti diciamo GRAZIE.

Un grazie che va oltre le solite cose per cui si ringrazia, ma grazie per l’esempio e la guida che ci hai donato.

Noi tutti abbiamo imparato che la vita è il dono più bello che ci viene dato e sono sicura che ti fa piacere vedere i frutti della tua vocazione.

Da bravi studenti noi da oggi ci impegneremo ogni giorno a ricordarti nelle nostre azioni quotidiane, a scegliere la cosa giusta pensando alla tua esperienza e a vivere come avresti fatto tu.

Anche se il dolore è incurabile, ti promettiamo di trattenere le lacrime e di rendere questo momento un inno alla vita; permettici di farlo infondendo in ognuno di noi la tua inconfondibile forza.

Ci sarebbero tante cose da dire, ma ne sentirai tante altre provenire dai cuori di tutti noi.

Cara Cristina, sei davvero una forza della natura! E sì, parliamo al presente. Il passato non ti è mai piaciuto, hai sempre guardato al futuro e lo facciamo anche noi oggi con te, perché sappiamo che gli angeli non hanno tempo e tu sei e sarai per sempre viva con e per noi.

Ora prendici per mano e accompagnaci a celebrare la vita che tu hai sempre gratificato. Noi siamo grati a te per averci permesso di starti accanto e siamo anche grati per aver ricevuto il dono del tuo impagabile esempio.

Come direbbe qualcuno che ti piace molto “the show must go on” e ora, da brava cantante quale sei, prenditi e goditi questo applauso con cui ti onoriamo e concedici un bis dello spettacolo della tua vita, vivendo ogni giorno con noi dandoci il tuo inconfondibile ritmo al battito dei nostri cuori.

Federica, Marina e Cristiano

Carissima Cristina,

da maestra ti ricordo bambina, con i tuoi occhioni belli e il sorriso sempre stampato sul volto paffutello.

Da collega ti ricordo giovane insegnante piena di entusiasmo e di voglia di fare, felice per ogni piccolo risultato raggiunto dai tuoi bimbi.

Ricordo il tuo carattere sempre gioioso e positivo, la tua vitalità, la tua dolcezza.

Cara Cristina, sono felice di aver conosciuto un angelo come te.

Da ora in poi, guardando il cielo di notte, saprò di trovarti là, giovane e lucente stella.

Ti vorrò sempre bene.

Che il Signore abbracci i tuoi genitori, il tuo Bruno, i tuoi cari, e li consoli per una perdita così grande.

Luisa

Cristina,

Nei tuoi occhi il mare, il sole …

Nel tuo cuore la forza, la speranza, la voglia di vivere… la musica,

i bambini, babbo, mamma, Bruno… i tuoi amici, tutti noi… che ti amiamo tanto e così sarà per sempre.

Noi vogliamo sempre sentirti viva con la forza del tuo esempio, della fede e del tuo infinito sorriso.

Tutto ci parlerà di te.

Zia Fiorella

Cristina…

Il dolore in queste ore lacera l’anima, annebbia la vista, lacrime amare scendono dai nostri visi… Non dimenticheremo mai la nostra Cri, la cugina tosta, quella che aveva sempre il sorriso sulle labbra, cantante, maestra, tuttofare… la nostra Cri!!! Non so se accetteremo mai questa perdita, sappiamo solo che farai sempre parte della nostra vita… Sarai in ogni cosa… ti vogliamo tanto bene!!!!

Marina, Cristiano e Federica

Il silenzio che lascia la mancanza della tua voce è incolmabile, ma l’onore di averti conosciuta, amata e di aver camminato al tuo fianco ci deve dare la forza di continuare a cantare e di amare la vita con lo stesso immenso coraggio che tu hai avuto.

Sei stata e sarai sempre la nostra “STAR“.

Continua a cantare e a splendere dentro di noi.

Grazie piccola Cri.

Gli amici tutti

La messa di suffragio per Cristina verrà celebrata mercoledì 25 agosto, alle 18.30, nel santuario della Madonna dei Lumi.