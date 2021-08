Tarcisio Antognozzi è il candidato sindaco del Centrodestra

Continuano i preparativi in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre a San Severino e pronto ai blocchi di partenza c’è il Centrodestra settempedano che sarà guidato da Tarcisio Antognozzi. Lo comunica ufficialmente il tavolo locale del Centrodestra che nell’ultimo mese ha lavorato instancabilmente per la costruzione di un progetto che rilanci la Città di San Severino e la riporti al centro delle dinamiche sovracomunali come merita. “Antognozzi sarà capofila di una lista civica aperta ai moderati, che si avvarrà di contributi della società civile, dell’associazionismo e delle realtà produttive; stiamo completando l’acquisizione dei contributi per il programma – continua il Centrodestra – molte sono le idee, le proposte concrete, coraggiose e realizzabili per cambiare la città con un progetto che si basa sull’esperienza, con una visione che investe sul futuro”. La squadra che sostiene Antognozzi e il programma saranno presentati con un evento nei prossimi giorni.