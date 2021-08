Il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani” torna a suonare in uno spettacolo al pubblico. L’appuntamento, denominato “Banda sotto le stelle”, è per sabato 28 agosto alle ore 21.15 in Piazza del Popolo. La formazione sarà diretta dal maestro Vanni Belfiore.

Il concerto, con ingresso su prenotazione e green pass, è patrocinato dal Comune. Info in Pro loco (tel. 0733638414).