Sul trono c’è Miro, volpino italiano di 2 anni: vince a Fermo e Chiaravalle

Grazie al Campo cinofilo Space Jam di Laura Pelletti di Casette Verdini, il cane Miro – un volpino italiano di 2 anni – si è qualificato 1° Eccellente nella classe libera maschile Cac all’esposizione internazionale di Fermo. E, come se non bastasse, ha fatto il bis con un altro 1° Eccellente nella stessa classe al raduno nazionale svoltosi a Chiaravalle. Ora ci ha preso gusto e ha messo nel mirino la mostra cinofila nazionale in programma a fano il prossimo 28 agosto.

Il bravissimo Miro abita a San Severino, appartiene a Sabina Paparelli che coglie l’occasione per ringraziare l’addestratrice Laura Pelletti sia per la pazienza, sia per l’ottimo allenamento.

A proposito del suo Campo “Space Jam” vi è da segnalare che pure un cane da pastore australiano kelpie – di proprietà della stessa Laura Pelletti – ha fatto una bellissima esposizione (sempre a Chiaravalle) classificandosi 1° Eccellente per tre giorni consecutivi nella classe libera maschile Cac Cacib Bob. Il cane, pure lui molto bravo, si chiama Bombolino ed è un Black river kennel.