Notte di San Lorenzo fra Biagi e Serrone con il concerto “L’ulivo e le stelle”

Il sole lascia riposare le cicale, la luna si fa da parte per dare spazio alle stelle cadenti, tutti col naso all’insù per esprimere un desiderio: magari quello di tornare presto alla normalità, in pace con la natura. E’ la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, martedì prossimo. E, come ormai tradizione, torna l’appuntamento “magico” all’ombra – si fa per dire – del plurisecolare ulivo dell’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, sulle colline sopra Biagi, dove amava pregare la Beata Francesca del Serrone (terziaria francescana, nata il 22 luglio 1557 e morta il 7 aprile 1601).

Quest’anno saranno protagonisti del concerto “L’ulivo e le stelle” (inizio alle ore 22) il musicista settempedano Maurizio Moscatelli (strumenti a fiato) e il tolentinate Marco Airaghi (tastiera ed elettronica). Le loro note creeranno un’atmosfera unica in un posto già di per sé di grande fascino. A seguire ci sarà una degustazione di prodotti del luogo a cura dell’azienda Anibaldi.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 335 477000 o 0733 634604.