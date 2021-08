Chiusa dopo 7 settimane l’edizione record del Centro estivo

Dopo sette intense settimane di divertimento e sport si è chiuso con il mese di luglio il Centro estivo organizzato da Settempeda, Polisportiva Serralta, San Severino volley e Amatori basket. Un’esperienza che si ripete ormai da anni con una formula consolidata ed evidentemente anche apprezzata dalle famiglie, visto che l’edizione 2021 – appena terminata – è stata quella della partecipazione record grazie a una media di 120 iscritti a settimana.

Soddisfatta la coordinatrice responsabile Laura Ciciliani: “A conclusione dell’iniziativa – dice – mi sento di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati affinché il Centro estivo venisse riproposto anche quest’anno con tutte le accortezze necessarie contro il Covid. Quindi il Comune, con l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, in primis; la Pro loco, con Benedetta e le altre ragazze che ormai fanno parte del nostro gruppo; le società sportive, con in testa Marco Crescenzi, Cesare Martini e Guido Grillo; nonché tutti gli istruttori e i giovanissimi aiutanti del campus. Un grazie speciale, infine, alle famiglie che continuano ad avere fiducia in noi e mandano volentieri i loro bambini al centro estivo”.

Il tema centrale del campus erano le Olimpiadi: ogni settimana tutti i partecipanti sono stati coinvolti in gare e tornei, con l’obiettivo principale di farli divertire. E, dopo tanti mesi di restrizioni dovute alla pandemia, si è vista proprio la loro gioia di stare insieme, di giocare spensierati con i propri amichetti e di partecipare alle varie iniziative con il sorriso di chi riassapora una sana quotidianità.

“Arrivederci al prossimo anno con tante novità – conclude Laura Ciciliani – sperando di esserci lasciati ormai alle spalle anche il Covid”.