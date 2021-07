Il docufilm “Passione” chiude la rassegna di cinema in piazza

Giovedì 29 luglio, ore 21.30, ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica estiva in Piazza del Popolo, organizzata dal Cinema San Paolo e promossa dall’Amministrazione comunale: il documentario musicale Passione di John Turturro (2010).

John Turturro ha recitato in numerosi film, per Martin Scorsese, Woody Allen, Ridley Scott, Spike Lee, i fratelli Coen, e molti altri registi. È uno dei volti più noti del cinema statunitense, ma non si dedica soltanto alla recitazione, è anche regista e sceneggiatore. Il quarto lavoro da lui diretto è Passione, documentario incentrato sulla musica della città di Napoli. Una metropoli dove le canzoni sono, da sempre, un viatico, una necessaria attività popolare per sopravvivere alle sofferenze della vita. Nel tempo, i ritmi sono mutati, ma tuttora persiste un legame forte, capace di unire le attuali canzoni con le melodie più antiche: gli ancestrali riti apotropaici si mescolano con le musiche pop di oggi, le differenti temporalità si fondono e così il tempo non esiste più.

Turturro mostra una Napoli ricca di storia, una realtà che non si finisce mai di esplorare, tra vita e teatro, realtà e finzione, dove la musica non ha mai smesso di evolversi, senza perdere la natura passionale che l’ha sempre caratterizzata. Attraverso le canzoni interpretate da vari personaggi, come Raiz, James Senese, Enzo Avitabile, Massimo Ranieri, Peppe Barra, Passione è un documentario dinamico e piacevole, intriso di sincero amore nei confronti di Napoli e della sua gente, donne e uomini che, da secoli, scacciano il male attraverso la musica.

Una città mutata nel tempo, ma capace di rimanere intimamente sempre la stessa: uno spirito che ha saputo sopravvivere adattandosi ai tempi, senza mai abbandonare quella visione della vita schietta, passionale e viscerale. Con uno sguardo curioso ed attento, Turturro racconta con vera passione il capoluogo partenopeo: ne dà una visione leggera e seria al tempo stesso, un folclore ben dosato, volto ad approfondire le origini delle musiche, raccogliendo le impressioni, i racconti e le testimonianze che ci sono dietro. Un viaggio piacevole, attraverso esperienze reali ed aneddoti, personaggi caratteristici, miti, leggende tramandante nei secoli: una ricerca che mira a cogliere l’anima napoletana con l’intento di andare oltre i luoghi comuni.

Silvio Gobbi