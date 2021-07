Cresce l’attesa per la finale europea, ma niente bevande in bottiglia né superalcolici

Cresce la “febbre” per la sfida europea di stasera (ore 21) fra Italia e Inghilterra per decidere chi sarà la regina del calcio continentale. E, come noto, in piazza ci sarà la possibilità di vedere la gara sul maxischermo predisposto dal Comune per iniziativa degli assessorati allo Sport e al Turismo.

Il sindaco Rosa Piermattei, raccomandando prudenza negli atteggiamenti per un’altra partita che pure dobbiamo ancora vincere – quella contro il Covid -, ha emesso un’Ordinanza con cui vieta in tutto il territorio comunale, dalle ore 20 di stasera alle ore 4 di domani mattina, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché la vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere. Con la stessa Ordinanza è stata anche vietata l’introduzione sulle pubbliche vie di bottiglie o altri contenitori in vetro.