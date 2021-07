“Cas” di maggio a 461 nuclei familiari per 357 mila euro

Il Comune informa che nei prossimi giorni procederà al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di maggio. Complessivamente sono 461 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta a 357.203 euro totali.

L’ufficio Servizi alla persona del Comune ricorda di comunicare tempestivamente ogni variazione del nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità, la revoca dell’inagibilità della propria abitazione lesionata dal sisma oppure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente. Tale raccomandazione vale, in particolare, per i clienti Ubi passati a IntesaSanpaolo, a seguito del passaggio di Ubi Banca a Intesa Sanpaolo. Per l’invio delle comunicazioni si possono utilizzare: mail o posta elettronica certificata a protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it, raccomandata andata/ritorno indirizzata a Comune di San Severino Marche, Piazza del Popolo, 45 – 62027 San Severino Marche; consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13, mediante deposito nella cassetta metallica posta sotto il loggiato all’esterno del medesimo ufficio. E’ necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante.

Intanto due abitazioni e due negozi tornano completamente agibili in viale Eustachio, a seguito dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura, per un importo complessivo di oltre 160 mila euro interamente finanziato dall’ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

Altre due abitazioni, inoltre, sono state riparate dai danni sismici in località Colleluce: il sindaco ha revocato la relativa Ordinanza di inagibilità. Si tratta di un edificio che ha ricevuto un contributo di circa 55mila euro.

Infine, un’altra abitazione è tornata agibile in località Granali. In questo caso i lavori di riparazione del danno, con rafforzamento locale della struttura, sono stati finanziati grazie a un contributo di 85mila euro riconosciuto sempre da parte dell’Ufficio speciale della Ricostruzione della Regione Marche.