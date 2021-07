Giovani volontari all’opera nei giardini del rione Settempeda

Giovani volontari all’opera, nei giardinetti del rione Settempeda, per riverniciare panchine, fontane e paletti della recinzione pubblica. L’iniziativa, che ha interessato lo spazio verde tra via Ugo Bassi e via Vittore Crivelli, ha visto protagonisti una decina di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni che, ad inizio delle vacanze estive, hanno deciso di fare qualcosa di utile per la città aderendo al progetto “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”.

Patrocinata dal Comune e organizzata dal Centro servizi per il volontariato delle Marche, in collaborazione con la Regione, l’iniziativa proseguirà anche dal 12 al 16 luglio con una nuova squadra di volontari arruolati dall’ufficio Servizi alla persona.

Affiancati da tutor e addetti alle Manutezioni del Comune, i giovani volontari verranno impegnati per una settimana in azioni collettive di cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva a favore della comunità settempedana.

Al termine di ogni settimana, come riconoscimento all’impegno profuso, a ciascun ragazzo e ragazza partecipanti saranno consegnati in omaggio dei “buoni fatica” del valore di 50 euro spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport e tempo libero, materiale informatico, in tutti gli esercizi commerciali convenzionati col progetto.