Scuola: le colleghe salutano la maestra Donella Meschini

Dopo il saluto al “Dsga”, Fabio Cristofanelli, l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” ha reso merito all’insegnante della Scuola Primaria, Donella Meschini, che ha portato a termine il suo ultimo anno scolastico – con una classe quinta a tempo pieno – scegliendo ora la via del pensionamento.

Le colleghe l’hanno abbracciata – si fa per dire, viste le cautele per il Covid – e omaggiata di un bel quadro di Maria Ersilia Valentini (anche lei maestra, oltre che artista). Sono stati attimi di sincera commozione per Donella, che ha dedicato una vita all’insegnamento, alla formazione dei bambini, con il suo carattere dolce e premuroso, sempre attenta e rispettosa verso ogni singolo alunno. A lei il plauso anche della Dirigente scolastica, Lauretta Corridoni, e della vicaria Martina Prosperi.

Poi il rinfresco e la foto di gruppo nel cortile della scuola, dove si erano radunate tutte le insegnanti della Primaria di San Severino.

Per Donella, rimasta nel cuore di tanti bimbi, inizia ora una nuova fase della vita, lontana da banchi, lavagne e quaderni. Ma la consapevolezza di aver dato sempre il massimo ai suoi alunni e alle sue colleghe le darà la forza di guardare avanti con ottimismo e serenità.