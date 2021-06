Casa di riposo, ospiti nel cortile esterno. Appello a rispettare le misure di sicurezza

Finalmente è arrivata l’estate. Con il bel tempo gli ospiti della “Lazzarelli” possono tornare all’aperto per godere delle piacevoli sensazioni che offre la bella stagione dopo mesi di dura e necessaria cattività. Si ricomincia a vivere e ad apprezzare la bellezza della natura, il gusto di vedere il passeggio delle persone, il piacere di salutare vecchi e nuovi amici.

La campagna vaccinale ha dato una sferzata importante alla lotta contro il coronavirus: in struttura il 98% degli ospiti e il 94% dei lavoratori ha effettuato la duplice inoculazione: un risultato importantissimo che assicura un ottimo grado di protezione.

Ciò non toglie, ricorda la presidente Teresa Traversa che il pericolo non è ancora superato, considerato che ad oggi solo il 24% della popolazione italiana ha fatto le due dosi di vaccino. Per questo motivo – dice la presidente – “è necessario, come previsto dalle disposizioni ministeriali, mantenere un’attenzione molto elevata per tutelare il più possibile la nostra utenza che per questioni anagrafiche è molto fragile. Chiedo la collaborazione di tutti, in particolare di familiari e passanti che si devono impegnare a rispettare le misure di sicurezza non avvicinando gli ospiti e non lasciandogli oggetti nel piazzale antistante la struttura”.

Confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti, la “Lazzarelli” augura una buona estate all’insegna del divertimento in completa sicurezza.