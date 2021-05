Tris in serie A: Bonaventura, Castori e… Felicioli col Venezia

Saranno tre i protagonisti “settempedani” della prossima serie A di calcio, tutti nati a San Severino, anche se vivono altrove. Dopo Jack Bonaventura (Fiorentina) e Fabrizio Castori (Salernitana) giovedì sera ha festeggiato la sua promozione anche Gian Filippo Felicioli, grazie al Venezia che ha vinto la finale play off contro il Cittadella (1-0 in trasferta, 1-1 in casa) ed è tornato così nella massima serie dopo 19 anni di lontananza.

Il laterale sinistro – il cui papà Vincento è oggi sindaco di Fiuminata – è un “classe 1997”, ha debuttato in A con il Milan di Pippo Inzaghi nel 2015 e da due anni è una pedina importante del Club lagunare, che lo ha acquistato a titolo definitivo dopo vari campionato in prestito. In questa stagione, dopo un precedente infortunio al ginocchio e la battaglia vinta con il Covid, Gian Filippo è stato decisivo per il salto di categoria avendo inanellato ben 24 presenze, 19 delle quali da titolare.

Complimenti anche a lui, dunque, per l’ottima stagione e per l’approdo in serie A!