Libri, Maurizio De Giovanni di nuovo ospite de “i Teatri”

Maurizio De Giovanni è ormai una presenza costante e amichevole nel cartellone de “i Teatri di Sanseverino”, in particolare per la rassegna “Incontri con l’autore”. Nell’ultimo incontro online con il direttore artistico Francesco Rapaccioni, lo scrittore partenopeo presenta il suo nuovo romanzo “Gli occhi di Sara”, edito da Rizzoli. E’ l’ennesimo capitolo della “saga” di Sara Moroni. In questo caso la storia personale della protagonista s’intreccia con la storia italiana ed europea recente, il crollo del Muro di Berlino e la “pantera” universitaria fanno da sfondo a una parte del romanzo, quella ambientata nel passato recente, che spiega e motiva le vicissitudini attuali di Sara e dei suoi familiari e amici. Per la prima volta la vicenda non è strettamente poliziesca quanto piuttosto umana e civile per un racconto che inchioda lo spettatore dalla prima all’ultima pagina con un perfetto meccanismo a orologeria.

L’intervista è disponibile sulla pagina Facebook de “i Teatri di Sanseverino” e de “Il Settempedano”.