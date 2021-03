Serralta, va a ruba il calendario 2021 dedicato alla “naja”

Sono passati dei mesi da quando è stato mandato in stampa, ma i promotori dell’iniziativa – spinti dalle continue richieste – ne hanno già fatte diverse “replice”. Parliamo del tradizionale calendario che ogni anno il Comitato della frazione di Serralta inventa per la gioia di compaesani e amici. Stavolta il tema scelto ha destato molto interesse e curiosità: “la naja dei Serraltani e di qualche alleato”. Nelle pagine dei dodici mesi del 2021 sono state inserite le immagini di tanti giovani del luogo mentre erano impegnati nel loro servizio di leva oppure in quello che è diventato poi il loro lavoro: carabinieri, soldati dell’Esercito, marinai, vigili del fuoco, alpini, bersaglieri e così via. Tutti rigorosamente in divisa o in alta uniforme; chi in azione, chi in bella posa; chi con i mezzi in dotazione o chi addirittura in prima linea, con i gradi di Maggiore, durante una missione internazionale all’estero dei paracadutisti della “Folgore”.

Ricordi speciali, anche di persone che oggi non ci sono più, ma che i loro familiari hanno sempre nel cuore e vogliono continuare a omaggiarli per il servizio reso alla patria. E’ stata indubbiamente una bella idea, il calendario è stato molto apprezzato e continua a essere richiesto da tante persone che restano affettivamente legate alla frazione di Serralta. Dietro a ogni viso c’è una storia da cui trarre insegnamenti, esperienze, aneddoti importanti che appartengono a un capitolo – quello della “naja” – che lo Stato ha chiuso ormai da diverso tempo, ma che resta indelebile nella vita di chi l’ha vissuta con sacrificio e dedizione alla fine della propria giovinezza.