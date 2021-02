Covid, vaccini agli Over80: dal 20 febbraio nella Sala Italia

Al via oggi le prenotazioni per le vaccinazioni agli Over80. Si parte il 20 febbraio in 15 sedi marchigiane, otto delle quali sono cambiate rispetto a quanto aveva deciso la Regione.

Ecco l’elenco aggiornato dei Punti di vaccinazione della popolazione (Ppv) che verranno attivati in provincia di Macerata, fra cui quello di San Severino.

Macerata: Oratorio Chiesa Santa Madre di Dio, in via Capuzzi, 57

Civitanova Marche: Centro civico anziani, in via Ginocchi

Camerino: spazi comunali in via Conti di San Maroto, Località Vallicelle

San Severino Marche: Sala Italia, in via Roma, 24.