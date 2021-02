Comunali 2021: Forza Italia auspica ampia convergenza del centrodestra per disegnare il futuro della città

“Il Circolo Forza Italia di San Severino, in vista della prossima tornata elettorale che interesserà il Comune di San Severino Marche per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, richiama la necessità di avviare un percorso condiviso che ricompatti il centro destra della nostra città. E’ necessario avviare un percorso politico-amministrativo che consenta di riassegnare ai cittadini le scelte strategiche per il Territorio basandosi su un

confronto più continuativo e costruttivo e su azioni di governo lungimiranti e attente alle numerose esigenze della nostra terra.

Per fare questo, occorre ispirarsi alle scelte politiche che hanno consentito al presidente Acquaroli di diventare Governatore delle Marche e all’esperienza maceratese che ha visto l’elezione della coalizione di centrodestra con Parcaroli sindaco.

Forza Italia auspica fortemente un’ampia convergenza dei partiti di centrodestra, come la Lega, Fratelli d’Italia e l’Udc e un’ampia partecipazione di forze civiche cittadine che si ispirino ai principi liberali e quindi di attenzione alle istanze più pressanti della nostra realtà sociale. Occorre dunque formare la più ampia coalizione possibile su temi quali politiche scolastiche attraenti che coinvolgano da protagoniste le nostre giovani generazioni,

imprenditoria e lavoro, il reale e, quindi continuativo, rilancio del centro urbano, sviluppo dei collegamenti viari. Una particolare attenzione va chiaramente sia alla ricostruzione post sisma, che deve essere finalizzata alla riattivazione della vita cittadina, sia ad una politica sanitaria rivolta ai presidi territoriali come il nostro nosocomio. La pandemia, il cui contrasto resta una priorità, non ci deve e non ci può abituare ad una quotidianità che, con la sua stringente e pressante urgenza, priva noi tutti ed in particolare i giovani della volontà di progettazione e del sogno. Questo è il vero grande problema che ci impedisce di rendere giustizia al nostro capitale umano.

Forza Italia invita i partiti di centrodestra a sciogliere in fretta la riserva per la costruzione di un’ampia coalizione, così da potersi, immediatamente, aprire alla società civile per disegnare insieme un nuovo modello di Città”.

Forza Italia San Severino Marche