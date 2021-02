Boccette: Pavio Migliozzi confermato responsabile nazionale

Pavio Migliozzi è stato riconfermato responsabile nazionale della sezione boccette in seno al consiglio federale della Fibis (Federazione italiana biliardo sportivo), di cui è stato rieletto anche vice presidente italiano. Per lui, eletto nel 2005, è il quarto mandato consecutivo. Dunque, un importante attestato di stima e di fiducia da parte di un movimento che in Italia conta 800 società affiliate con oltre 25 mila tesserati. Nelle Marche i praticanti di questa disciplina sportiva sono circa 1.800 e la nostra regione è seconda soltanto all’Emilia Romagna.