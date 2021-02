“Il coraggio delle idee”: Bruno Spaccia nel videoclip di Numa

E’ uscito l’atteso videoclip di Numa, “Il coraggio delle idee” (Palmer House Production / Orchard). Fa seguito alla pubblicazione del singolo, scritto e interpretato dalla stessa artista, che vede la collaborazione di Gianna Simonte per il testo e Phil Palmer e Max Minoia per gli arrangiamenti. Il videoclip è stato diretto da Luca Bizzi e vede fra i suoi protagonisti anche il settempedano Bruno Spaccia, un vero artista nel settore delle creazioni con la frutta.

Numa, “Il coraggio delle idee”



Il video è stato girato a Roma prima di Natale negli studi cinematografici “De Paolis”, con il coordinamento e la supervisione di Giuseppe Racioppi. Ci sono diversi “creativi” che danno vita alla loro arte facendosi interpreti del messaggio e della personalità di Numa. Di fronte alle telecamere Bruno Spaccia ha realizzato dei pesci, dei bellissimi pappagalli e un leoncino, utilizzando magistralmente dei frutti come limoni, pompelmi gialli e rosa, manghi, pomeli e ananas… “E’ stata un’esperienza nuova per me, emozionante – dice il giovane chef di San Severino, docente all’Istituto Alberghiero di Cingoli – e ho potuto conoscere una persona straordinaria come Numa, che seguivo da tempo con grande interesse e ammirazione”.

La cantante lo ha selezionato su Facebook per l’originalità delle sue creazioni che “sposavano” appieno il senso del brano. “Il coraggio delle idee”, infatti, è nato durante il lockdown quando Numa era bloccata – come tutti – in casa sua, ma sentiva dentro di sé un gran bisogno di fare musica, di scrivere ed essere in contatto più che mai con l’umanità. “Ho voluto parlare del coraggio che in questo momento tutti noi dobbiamo avere per andare avanti e per essere felici”, ha detto l’artista.

“E il brano nasce per tutti noi – sono le sue parole -, è una dedica profonda fatta con tutto il cuore alla nostra capacità resiliente di reinventarsi, di sapere gettare il cuore oltre l’ostacolo. È rivolto alle nostre idee, alla capacità ogni giorno di superare le difficoltà e di creare un nuovo futuro”.

Bruno Spaccia negli studi di Roma (foto Roberto Passeri) Bruno Spaccia negli studi di Roma (foto Roberto Passeri) Bruno Spaccia negli studi di Roma (foto Roberto Passeri)





“Ringrazio lo chef Bruno Spaccia – ha poi detto Numa – per aver fatto del suo lavoro un’arte e una missione di insegnamento; per il suo coraggio di creare nella quotidianità ogni giorno un’idea nuova, più bella, buona e colorata, unita a messaggi sempre positivi”.

Dal videoclip – visibile su Youtube – nascerà un documentario-reality che, per la regia di Giovanni Pirri e Numa, rappresenterà la vita di una serie di persone che racconteranno la loro storia, il modo in cui sono riusciti a superare le difficoltà grazie alla loro resilienza e come si può essere felici anche con le piccole cose quotidiane ritrovando la fiducia nelle nostre capacità”.

#ilcoraggiodelleideeNUMA

https://www.youtube.com/watch?v=Pz3ih3G4hy4&feature=emb_logo