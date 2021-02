Itts “Divini” più forte della sventura: volano le preiscrizioni

In attesa di avere la nuova scuola, l’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino mantiene alto il livello di interesse fra i ragazzi della provincia. E sempre più ragazze trovano nell’istituto la risposta alle loro aspirazioni. Difatti, secondo le preiscrizioni scadute nei giorni scorsi, a settembre saranno sui banchi delle prime classi dell’Itts più di 120 nuovi studenti. Un numero in linea con quello di quest’anno, ma destinato comunque ad aumentare dal momento che potranno arrivare ulteriori iscrizioni fino alla prossima estate. Ad intercettare le passioni giovanili ha contribuito sicuramente anche il nuovo corso di studi in “Grafica e comunicazione”. Ora la scuola, che è tornata in presenza al 50%, punta ad avere – nel breve tempo – la disponibilità dei nuovi laboratori e delle aule di Meccanica, nonché di un laboratorio di Chimica altamente specializzato. Tutto questo nella sede in fase di costruzione dove il relativo blocco è ormai in fase di completamento. Per quanto riguarda invece il cantiere centrale e quello della palestra, il commissario Legnini ha sciolto ogni nodo a ridosso del Natale e la ripresa dei lavori dovrebbe essere imminente da parte di un nuovo consorzio di imprese.