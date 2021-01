Prima donazione per il 18enne Federico: al suo fianco c’è papà Sandro, veterano Avis

Per l’Avis di San Severino le prime sedute del 2021 hanno fatto registrare il “tutto esaurito”, grazie alle donatrici e ai donatori che si sono presentati numerosi al Centro di raccolta presso l’ospedale settempedano. E, ciliegina sulla torta, sabato 16 gennaio, Federico Schiavoni – appena diciottenne – ha fatto la sua prima donazione. Era accompagnato dal padre Sandro, donatore assiduo e di lungo corso, che ha voluto donare accanto al figlio.

Altra novità: da quest’anno il Centro di raccolta offre la possibilità di donare plasma anche di pomeriggio, come è stato fatto lunedì scorso. “Non c’è ancora un calendario vero e proprio, perché le date verranno comunicate di volta in volta dal medico del Centro stesso – dicono i responsabili della sezione Avis – ma saranno rese note tempestivamente attraverso i social e nei punti informativi classici dell’associazione”.