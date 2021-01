Covid, dall’11 al 15 gennaio Marche tornano in zona gialla

Le regioni italiane tornano a colorarsi in base alle misure restrittive anti Covid. E le Marche, da lunedì 11 gennaio, saranno di nuovo in zona gialla. Vi rimarrà fino a venerdì 15 gennaio, giorno in cui il Governo dovrebbe approvare un nuovo Dpcm per prolungare le limitazioni e l’impianto in zone colorate almeno per tutto gennaio. In zona arancione finiscono invece Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nessuna regione sarà in zona rossa. Per tutti restano valide le regole generali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostarsi tra regioni se non per comprovate esigenze.

In zona gialla assieme alle Marche ci saranno Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta. La mobilità tornerà ad essere libera: si potrà circolare all’interno della propria regione; bar e ristoranti possono restare aperti e accogliere clienti fino alle 18, dopodiché possono attivare servizio d’asporto e consegne a domicilio. Negozi aperti, non solo quelli che vendono beni essenziali. Restano chiusi invece le attività culturali, come teatri, musei e cinema, e quelle sportive, come palestre e piscine.

“E’ una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c’è e gira molto”, ha commentato a caldo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, sulla sua pagina Facebook.