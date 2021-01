Dal 1° gennaio il sostituto commissario Adriano Bizzarri è il nuovo comandante della Polizia locale di San Severino. Sostituisce l’ispettore capo Marco Gatti, nominato reggente dal febbraio 2020 a seguito del pensionamento dell’ex comandante Sinobaldo Capaldi.

In servizio attivo alla Municipale dal 2017, il sostituto commissario Bizzarri, 37 anni, sposato e padre di una bambina, è risultato vincitore del concorso pubblico per istruttore direttivo presso l’area Vigilanza bandito dal Comune.

Laureato in Scienze della comunicazione, da sempre impegnato come ufficiale del Corpo militare volontario della Cri e come volontario nella Croce Rossa Italiana di Macerata, ha svolto servizio a Milano Marittima e Porto San Giorgio.

Il primo atto del nuovo comandante è stata la nomina a vice comandante del sostituto commissario Fabiana Forconi, in servizio da tempo alla Polizia locale di San Severino.

L’insediamento di Bizzarri è stato salutato con una breve cerimonia dal sindaco Rosa Piermattei e dall’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani.