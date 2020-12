Post sisma: in pagamento ‘Cas’ di novembre a 449 famiglie

Il Comune sta procedendo in questi giorni alla liquidazione del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di novembre. L’aiuto, destinato a chi si è visto distruggere la propria abitazione in tutto o in parte dalle scosse di terremoto del 2016, va a 449 nuclei familiari per un importo complessivo di 331.276 euro. Intanto, gli uffici comunali ricordano che, entro il 15 gennaio 2021, i beneficiari di Cas, Sae o alloggi dell’invenduto Erap devono presentare una nuova dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti, come stabilito dall’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 614/2019 e successive modificazioni. La mancata presentazione della dichiarazione entro questo termine comporterà la decadenza dal diritto ad usufruire del beneficio in atto. Il competente Ufficio è disponibile per assistenza telefonica nella compilazione della dichiarazione (tel. 0733641304) o tramite mail (coc.assistenzapopolazione@comune.sanseverinomarche.mc.it).

Nel frattempo sono rientrati in casa, dopo i lavori post sisma, i proprietari di un immobile in via Padre Giuseppe Zampa danneggiato dalle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato l’ordinanza di revoca dell’inagibilità prima di Natale. Sono state eseguite opere per un importo complessivo di 450 mila euro, finanziate dall’ufficio Ricostruzione della Regione.

Analoga situazione per un villino bifamiliare in via Alessandro di Piergiacomo che, a seguito dei lavori di riparazione del danno e rafforzamento localizzato della struttura, è stato dichiarato nuovamente agibile. L’edificio, in questo caso, è stato interessato da opere per un importo di 230 mila euro.