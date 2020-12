La Polisportiva Serralta brinda ai suoi 30 anni con oltre 400 tesserati in 8 discipline

La Polisportiva Serralta è nel periodo della maturità visto il tempo che è trascorso da quell’ormai lontanissimo 9 febbraio 1990, giorno in cui si celebrò la nascita del sodalizio della frazione settempedana. In più di un quarto di secolo di storia e di attività, la società sportiva di San Severino è cresciuta in maniera esponenziale e i numeri attuali lo dimostrano: otto le discipline svolte e più di 400 gli atleti tesserati. Un vero successo arrivato per merito di chi ha dedicato molti anni al Serralta e impensabile se si ritorna a quei giorni.

Il 2020 è il trentennale della fondazione, ricorrenza significativa che, purtroppo, non ha consentito al club di rendersi omaggio come avrebbe meritato. La pandemia, infatti, ha fatto saltare le tante iniziative previste (fra cui quella del raduno di tutti i sostenitori e atleti di questi 30 anni), tutte rimaste in cantiere, a parte il pranzo “istituzionale” dei soci fondatori avvenuto poco prima del lockdown.

Resta ovviamente l’importanza della ricorrenza e il fatto che meriti di essere ricordata.

Tutto ebbe inizio in quel 9 febbraio, data che rimane indelebile nel cuore dei ragazzi di Serralta, un gruppo di amici che portarono a compimento una vera impresa: la costruzione di un proprio campo sportivo. Tutto da soli, tutto con le proprie mani, lavorando incessantemente per molte settimane, ma alla fine la “pazza” idea si realizzò. Fu un grande evento per la frazione e non solo (la notizia finì anche nelle cronache nazionali) e quell’impianto ancora oggi funziona perfettamente e ha raccontato le imprese della squadra di calcio gialloblù (vittoria della Terza Categoria e più recentemente la storica promozione in Prima). Chi ha reso possibile tutto ciò oggi è ancora attivo e ricopre ruoli importanti nel club. Fra questi meritano una menzione i presidenti che in 30 anni si sono succeduti come Sauro Orazi, è stato il primo, Marco Colotti, Luca Crescenzi e Marco Crescenzi, attuale numero uno della Polisportiva. Un pensiero doveroso e speciale per chi oggi non c’è più, ma che ha avuto un ruolo fondamentale nei vari periodi della Polisportiva come Stefano Palazzesi, a cui è intitolato il campo sportivo, Franco Aringoli, Fabrizio Meschini e Luigi Gheroni.

Si diceva del grande impegno profuso nelle varie attività e oggi la Polisportiva abbraccia numerosi sport conservando uno strettissimo legame con Serralta paese dove con il comitato di frazione c’è grande e fattiva collaborazione anche nell’organizzare eventi(fra tutti il raduno motociclistico degli Scorpions). Arrivando all’attualità sono stati abbracciati nuovi progetti, come quello legato alla Settempeda sostenuta nel momento più difficile della sua gloriosa storia, con il trasferimento del titolo del Serralta e portata in prima categoria grazie all’impresa compiuta nella stagione 18-19, conclusasi con una storica vittoria.

