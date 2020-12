Consiglio comunale ragazzi: baby-sindaco Alessandro Bordo, “vice” Giulia Bravi

Si è insediato martedì 22 dicembre, alle ore 17, in modalità online, il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Infatti, nell’ambito del progetto Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, messo in atto da moltissimi anni dall’Istituto scolastico cittadino, è previsto il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi. Questo organismo, siglato “CCR”, è un Consiglio comunale eletto ogni due anni, formato da studenti che si occupano dei problemi della propria città e della propria scuola, aiutati da due facilitatori adulti. Del “CCR” fanno parte alunni delle classi prima e seconda della Secondaria di I grado, nonché delle classi quarta e quinta della Primaria.

La procedura per la costituzione del nuovo “CCR” ha preso avvio a ottobre ed è culminata nelle elezioni del 20 e 21 novembre, dopo alcune assemblee e un’accesa campagna elettorale. Sono risultati eletti, per la scuola secondaria, Beatrice Bianchi, Alessandro Bordo, Giulia Bravi, Giulia Caciorgna, Riccardo Chiodi, Alice Diamantini, Thomas Fat, Giorgia Ghergo, Daniele Iljazi e Chiara Leonori. Per la Primaria invece sono stati eletti Isabella Antinori, Giulia Cantolacqua, Cesare Cipolletti, Andrea Di Gaetano, Camilla Magnapane, Caterina Mulinari, Anastasia Paolucci, Giulio Rucoli, Tommaso Sparapassi e Marika Zagaglia.

I ragazzi si sono presentati alla seduta di insediamento eleganti, emozionati, motivati e determinati, pronti ad impegnarsi. Dopo l’apertura della riunione da parte delle referenti del progetto – le insegnanti Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco -, che hanno portato anche i saluti e gli auguri della Dirigente scolastica, la professoressa Lauretta Corridoni, sono seguite – visti i voti ottenuti – le proclamazioni del sindaco Alessandro Bordo e della vicesindaco Giulia Bravi, a cui va anche la delega alle pari opportunità. Alice Diamantini e Chiara Leonori sono state nominate segretarie del Consiglio.

Poi, dopo aver chiesto la disponibilità, sono state distribuite le deleghe: la Cultura è andata a Riccardo Chiodi; lo Sport a Thomas Fat; le Infrastrutture e l’Urbanistica a Beatrice Bianchi, i Trasporti a Giulio Rucoli; l’Ambiente ad Anastasia Paolucci; la Sanità e i Servizi sociali a Giorgia Ghergo.

Tutti i consiglieri si sono dichiarati disponibili a formare gruppi di lavoro a sostegno del sindaco e dei vari assessorati. I ragazzi già dalla prima seduta hanno individuato criticità sulle quali lavorare, dimostrando di essere determinati a trovare soluzioni. Inoltre, hanno studiato le forme più appropriate per tenere i contatti con tutta la popolazione scolastica che rappresentano, al fine di raccogliere esigenze e idee. Al termine, si sono salutati con l’impegno di incontrarsi tra un paio di mesi per fare il punto della situazione.

Buon lavoro ad Alessandro Bordo e a tutto il “CCR”: bravissimi!