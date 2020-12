Alberto Vita è l’Impiegato 2020 dell’azienda Poltrona Frau

Grande soddisfazione per Alberto Vita, trentottenne progettista settempedano che lavora presso la rinomata ditta Poltrona Frau di Tolentino alla divisione Custom Interiors. Dopo sei anni dall’assunzione, Alberto è stato insignito di un importante riconoscimento, quello di impiegato dell’anno 2020. La motivazione è: “per il suo orientamento sempre innovativo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti custom complessi; per la collaborativa condivisione delle soluzioni adottate con il team di progetto e l’intera business unit e per il risultato sempre caratterizzato da precisione e puntualità con la quale sono stati sviluppati tutti i progetti assegnati”. Per Alberto, dunque, un meritatissimo premio per l’impegno profuso e per il lavoro svolto e a lui vanno i complimenti da parte di familiari, parenti, amici e colleghi, in particolare di mamma Graziella, di suo fratello Gabriele e di sua moglie Caterina.

Roberto Pellegrino