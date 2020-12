La passeggiata della salute fra i cinque ponti a San Severino

Sono oramai diversi mesi, da quando è finito il lockdown, che ho scoperto dei luoghi molto suggestivi nelle zone adiacenti al centro della nostra San Severino. E’ un percorso affascinante che va dal “diritto” Ponte di via Settempeda fino al “tortuoso” Ponte Sant’Antonio lungo i 5 attraversamenti che oltrepassano il fiume Potenza. Completano il percorso il “retto” Ponte di viale Collio inframezzati dai “novelli” Ponte Bruno Taborro e dal Ponticello senza nome e senza auto dietro la Scuola Media. Il giro offre degli splendidi scorci fluviali naturalistici. La partenza e l’arrivo vanno rigorosamente collocati in Piazza del Popolo, uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’Italia intera, con i suoi splendidi palazzi, la sua arte e la sua storia, la sua forma affascinante, la sua armonia, la sua ariosità, la sua fruibilità e gli splendidi scorci architettonici. Fatto a passo veloce è una salutare camminata che si riesce a compiere in circa un’ora e che, completato almeno una volta al giorno, porta benefici reali sia al fisico che allo spirito, con il giusto apporto di movimento e di appagamento percettivo e visivo utili e necessari alla nostra salute in senso generale.

Rappresenta un autentico toccasana, un reale “ristoro” per la persona nella sua interezza. Ma anche una passeggiata più tranquilla e rilassante porta i suoi salutari benefici. Ogni qualvolta, per ben 5 volte, si attraversa il Potenza la nostra mente si lascia trasportare dallo scorrere a volte placido, a volte calmo ed a volte un po’ più irrequieto o più turbolento delle acque del nostro “potente” fiume. E’ il senso del movimento incessante che permette alla vita di rinnovarsi continuamente e del collegamento continuo tra la sorgente e la foce, tra la nascita e la morte, che ogni volta riparte e si rinnova.

Osservare l’acqua che scorre e passa sotto i ponti ci dà anche il senso della congiunzione ideale e reale con tutto il mondo attraverso la via fluviale.

Gabriele Cipolletta