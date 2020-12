Covid, tamponi “rapido” e molecolare al Centro medico Lisa

Tamponi anti-Covid da lunedì 14 dicembre anche a San Severino. Sarà possibile effettuarli al Centro medico Lisa, grazie alla collaborazione con il laboratorio Gamma di Tolentino.

Dalla prossima settimana arrivano i tamponi nasofaringei di tipo “rapido”, con risposta in giornata, e di tipo molecolare, con esito comunicato in 4-5 giorni al massimo. In entrambi i casi il referto sarà inviato via email. Occorrerà sempre la prenotazione e nei giorni stabiliti sarà necessario recarsi negli ambulatori del Centro medico Lisa che si trovano nel rione Settempeda.

L’orario per il tampone, a prescindere dal giorno e dalla tipologia, sarà quello del mattino: 10.00-12.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0733 634927.

Al Centro medico Lisa è disponibile, inoltre, il servizio del prelievo di sangue per il test sierologico anti-Covid.